Potrivit ISU Suceava, circulatia a fost blocata aproximativ o ora, din cauza din cauza aluviunilor aduse in urma scurgerilor de pe versanti.

Totodata, purtatorul de cuvant al ISU Suceava a spus ca a plouat in cantitati insemnate in zona de nord a judetului, dar si in zona Campulung Moldovenesc si s-a intervenit deja pentru evacuarea apei din mai multe gospodarii, dupa ce paraul Valea Seaca a iesit din matca, dar si intr-o curte din localitatea Volovat unde acelasi parau iesit din matca a produs inundatii.

Potrivit ISU Suceava, toate zonele cu probleme sunt monitorizate in permanenta,…