Stiri pe aceeasi tema

- Regia Autonoma de Transport din Paris (RATP) a dispus, luni, prelungirea grevei pana miercuri, in cadrul masurilor de protest fata de reforma pensiilor propusa de Administratia Emmanuel Macron, relateaza site-ul postului BFMTV, anunța MEDIAFAX.Citește și: Jandarmerița batuta in timpul protestelelor…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Franceza ca de la inceperea grevei, in data de 5 decembrie 2019, de catre Regia Autonoma a Transporturilor Pariziene RATP , compania nationala de cai ferate SNCF , sindicatele…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Franceza ca actiunile greviste incepute joi de Regia Autonoma a Transporturilor Pariziene (RATP), compania nationala de cai ferate (SNCF), sindicatele FO-Transports et logistique…

- Potrivit sursei citate, forțele de ordine au fost nevoite sa recurga la gazele lacrimogene intrucat, in timpul manifestațiilor din acest oraș, mai mulți protestatari au inceput sa arunce cu obiecte in polițiști. Mai multe persoane au fost arestate in urma acestor incidente, potrivit stiripesurse.ro.…

- Simona Gherghe a plecat cu sotul ei intr-o scurta vacanta la Paris, insa, din pacate, vedeta are emotii pentru intoarcerea in tara. Simona Gherghe a impartasit totul cu fanii sai, pe retelele sociale.

- Grupul activist Extinction Rebellion (XR) a revendicat joi ''dezafectarea'' a 3.600 de trotinete electrice autonome, pentru a denunta impactul lor ecologic si pentru a sustine greva organizata in Franta impotriva reformei pensiilor, informeaza AFP. Operatiunea a fost organizata…

- Aproximativ 180.000 de pasageri ai companiei Lufthansa vor fi afectati joi si vineri de o greva masiva de 48 de ore a echipajului de cabina in Germania, compania fiind nevoita sa anuleze in total 1.300 de zboruri, relateaza AFP.

- Greva se va incheia sambata, la ora 07:00 (ora locala a Frantei). RATP recomanda calatorilor sa reduca la maximum deplasarile cu mijloacele de transport in comun si sa urmareasca informatiile de pe site-ul sau oficial: https://www.ratp.fr/. Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele…