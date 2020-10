Transportul public, principalul factor de răspândire a coronavirusului în Italia. Politicienii sunt de acord cu părerea experţilor Duminica, prim-ministrul Giuseppe Conte a impus noi restrictii referitoare la baruri, scoli si restaurante, dar criticii strategiei adoptate de acesta spun ca autobuzele aglomerate si garniturile de metrou care circula la orele de varf sunt un pericol mai mare. Pe perioada verii, cand ratele de infectare erau inca reduse, guvernul a impus ca autobuzele si garniturile de metrou sa functioneze la o capacitate de maximum 80%. Cu toate acestea, nu se fac suficiente controale pentru a impune respectarea acestei limite, pe care expertii o considera oricum prea permisiva. ''Optzeci la suta… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

