Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, presedintele Klaus Iohannis a promulgat actul normativ pentru modificarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, care prevede ca elevii din invatamantul primar vor putea beneficia de transport specializat de la sau pana la unitatea de invatamant, cheltuielile fiind asigurate din bugetul de stat,…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea initiata de deputatul PNL Robert Sighiartau care prevede introducerea de curse scolare in orase si municipii, transportul elevilor urmand a fi decontat de la bugetul de stat, anunța news.ro. Potrivit proiectului care a devenit lege, in…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat marți, 12 octombrie 2021, decretul privind promulgarea Legii pentru completarea art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (PL-x 79/08.02.2021).Potrivit proiectului care a devenit lege, in municipii si orase, elevii din invatamantul primar care frecventeaza…

- Elevii din invatamantul primar vor beneficia de transport la școala, cheltuielile fiind asigurate din bugetul de stat. Senatul a adoptat proiectul de lege pe care l-a trimis președintelui Klaus Iohannis pentru promulgare. “In municipii si orase, elevii din invatamantul primar care frecventeaza cursurile…

- Elevii din invațamantul primar ar putea avea transport gratuit de acasa pana la școala, dupa ce Senatul a adoptat, in unanimitate, in calitate de camera decizionala, o propunere legislativa de completare a Legii educatiei nationale nr. 1/2011. Cand intra in vigoare aceasta lege, care bucura copiii și…

- Senatul a adoptat, marti, in unanimitate, in calitate de camera decizionala, o propunere legislativa de completare a Legii educatiei nationale nr. 1/2011, initiata de deputatul liberal Robert Sighiartau, potrivit careia elevii din invatamantul primar vor putea beneficia de transport specializat de…

- In incercarea de a mai reduce presiunea asupra elevilor, China a interzis luni examenele scrise pentru copiii de sase si sapte ani din ciclul primar. Beijingul a inceput luna trecuta o ampla reforma in sistemul educational, unde volumul excesiv de munca al elevilor si costurile prohibitive ale cursurilor…

- China a interzis luni examenele scrise pentru copiii de sase si sapte ani din ciclul primar, in incercarea de a mai reduce presiunea asupra elevilor, perceputa ca o frana in calea cresterii natalitatii, relateaza AFP, conform AGERPRES. Beijingul a inceput luna trecuta o ampla reforma in sistemul…