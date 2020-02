Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau vor sa calatoreasca in Franța ca sindicatele din SNCF (Compania naționala de cai ferate) și RATP (Regia autonoma a transporturilor pariziene) au anunțat o zi de greva pentru luni, 17

- Consilierii municipali califica ca fiind „exagerata” si „nejustificata” cresterea de tarif solicitata de operatorii de maxi-taxi din Capitala. Mai mult, acestia mentioneaza ca pe masa lor nu a parvenit, la aceasta etapa, niciun demers din partea transportatorilor.

- Companiile de transport care presteaza servicii de transportare a pasagerilor in Capitala cer ca prețul unui bilet de calatorie cu microbuzul sa fie majorat. In acest sens, in data de 13 ianuarie, companiile de transport au depus o cerere de ajustare a tarifului pentru serviciile de transport municipal…

- Au ajuns la Primarie. Transportatorii vor șapte lei pentru o calatorie cu microbuzul / Daca Consiliul Municipal Chișinau va da curs acestor solicitari, prețul pentru o calatorie cu microbuzul ar urma sa coste șase sau șapte lei. Administratorul unor linii de microbuz Veaceslav Gaina a declarat in…

- Scumpirea biletelor pe rutele de transport public interurban, bate la buzunar. Pretul calatoriei pentru una dintre cele mai lungi destinatii, Chisinau - Ocnita, a crescut cu 30 de lei. Adica, un bilet din si spre aceasta destinatie a ajuns sa coste 144 de lei. Calatorii se plâng ca autoritatile…

- Presedintele Consiliului Asociatiei Patronale a Operatorilor de Transport Auto, Oleg Alexa, sustine ca transportatorii sunt gata sa imbunatateasca conditiile de calatorie pentru pasageri daca vor primi asigurari ca investitiile lor vor putea fi recuperate, transmite IPN.

- In autogarile din tara astazi nu este nici un microbuz. Transportatorii, asa cum au si anuntat, sunt in greva. Oamenii sunt nevoiti sa ia masina de ocazie pentru a ajunge la destinatie.

- Aproximativ 1500 de unitați de transport, ce deservesc curse auto din diferite regiuni ale țarii spre Chișinau, nu vor ieși maine pe traseu. Suspendarea are loc in contextul in care transportatorii au organizat o greva, fiind suparați pe faptul ca Ministerul Economiei nu accepta majorarea tarifelor…