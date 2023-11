Stiri pe aceeasi tema

- In dimineata de 07 noiembrie a.c., in jurul orei 05:00, politistii din cadrul Politiei Municipiului Pitesti au fost sesizati prin Serviciul National Unic Apeluri de Urgenta 112 cu privire la faptul ca, in zona Exercitiu, o femeie de aproximativ 50 de ani a fost gasita in fata unui bloc de locuinte,…

- Ordin de protecție provizoriu emis de polițiștii din Sanmihaiu Almașului. Vineri, 3 noiembrie, la ora 15.52, polițiștii din cadrul Secției nr. 2 Poliție Rurala Sanmihaiu Almașului au fost sesizați in urma unui apel primit de Inspectoratul de Poliție Județean Salaj prin S.N.U.A.U. 112 de la o femeie…

- O femeie care tocmai nascuse a murit dupa ce s-a aruncat de la etajul trei al spitalului. O femeie de 34 de ani, care era internata la Spitalul Municipal Medgidia pentru ca nascuse, a murit dupa ce, in noaptea de joi spre vineri, s-ar fi aruncat de la etajul trei al unitatii medicale. Inspectoratul…

- Soferul unui microbuz scolar a fost prins, vineri, de politistii rutieri in timp ce transporta sub influenta alcoolului mai multi elevi, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. „In jurul orei 07:30, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Sabaoani au actionat in proximitatea…

- O persoana a ajuns la spital in urma unui conflict izbucnit intr-un bar din Craiova in care au fost implicate mai multe persoane, printre care si un politist de penitenciar. Potrivit unor surse judiciare, in incident ar fi fost implicat si fiul unui om de afaceri din Craiova care a reusit sa fuga de…

- Politistii din Suceava au tras mai multe focuri de arma, dupa ce au prins mai multe persoane la furat de lemne, iar acestea devenisera agresive. In urma acestei actiuni, un barbat a fost ranit, fiind transportat la spital.Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Suceava au anuntat,…

Comunicat. Inspectoratul de Poliție Județean Arad informeaza ca polițiștii Secției 2 Micalaca au identificat un barbat de 60 de ani, din Pecica, care, in ziua...