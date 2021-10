Stiri pe aceeasi tema

- Doua echipaje cu 1 autospeciala de stingere si 1 ambulanța SMURD din cadrul Stației de Pompieri Panciu și 1 ambulanța SMURD de la Detașamentul de Pompieri Focșani au intervenit la incendiul produs in comuna Țifești, județul Vrancea.Cele doua femei au suferit arsuri de gradul I și II pe circa 50% din…

- La fața locului a fost trimis elicopetrul SMURD insoțit de un echipaj.Din primele informații, este vorba despre un barbat de 40 de ani. Echipajul nu știe de unde este pacientul.In prezent, barbatul este pe camera de resuscitare de la Spitalul Județean din Constanța.

- Deputatul PAS Oazu Nantoi se afla in stare grava in Bulgaria și urmeaza sa fie transportat miine cu un echipaj SMURD la Chișinau. Informația a fost confirmata pentru PUBLIKA. Deputatul in virsta de 72 de ani ar fi suferit un accident in timpul saltului cu parașuta. Potrivit purtatoarei de cuvintl a…

- In dupa amiaza zilei de 13 iulie un echipaj aero – medical SMURD Iași a efectuat o misiune aeriana pentru a transporta de la Ungheni la Chișinau un barbat in virsta de 55 ani. Conform datelor IGSU, acesta a suferit arsuri de gradul I, II și III pe 85% din suprafața corpului. Pacientul a fost preluat…

- Accident rutier pe Autostrada A1, in apropierea localitati Topolovatu Mare din judetul Timis, pe sensul de mers Deva - Arad. Un microbuz care transporta noua persoane s-a rasturnat, iar la fata locului a fost chemat elicopterul SMURD. Toate cele 9 persoane vor fi transportate la spital. Traficul rutier…