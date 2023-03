Stiri pe aceeasi tema

- La data de 17 martie a.c, in jurul orei 01.00, un echipaj de poliție din cadrul Serviciului Rutier Bacau a depistat pe DN 2-E 85, in localitatea Cleja, un conducator auto de 57 de ani, din județul Suceava, in timp ce conducea un autoturism cu viteza de 125 km/h. Barbatul a fost testat cu […] Articolul…

- Polițiștii Serviciului Rutier Bacau au luat masura reținerii unui barbat de 41 de ani, banuit de comiterea infracțiunii de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influența alcoolului. Ulterior, barbatul a fost arestat preventiv. Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Bacau au probat…

- Președintele CJ Bacau a semnat astazi, impreuna cu Alexandru Stoica – secretar de stat, la sediul Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, contractul de finanțare pentru reabilitarea și modernizarea DJ 159 Damienești, pana la limita cu județul Neamț. Investiția, in valoare de 20,4…

- La data de 25 februarie a.c, un echipaj de poliție din cadrul Serviciului Rutier Bacau a depistat pe raza localitații Sascut, un conducator auto de 22 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe DN 2-E 85, cu viteza de 142 km/h. Tanarul a fost sancționat contravențional de polițiști cu amenda in valoare…

- La data de 10 februarie a.c, un echipaj de poliție din cadrul Serviciului Rutier Bacau a depistat pe raza localitații Dumbrava, un conducator auto de 21 de ani, din județul Neamț , in timp ce conducea un autoturism pe DN 2-E 85, cu viteza de 192 km/h. Tanarul a fost sancționat contravențional de polițiști…

- La data de 22 ianuarie a.c, un echipaj de poliție din cadrul Serviciului Rutier Bacau a depistat in trafic, pe DN2-E85, pe raza localitații Racaciuni, un ansamblu de vehicule, format din cap tractor și semiremorca, condus de un barbat de 55 de ani, din județul Neamț, care transporta material lemnos,…

- O fetita in varsta de 13 ani legitimata la Clubul Sportiv Scolar Piatra-Neamt a decedat, vineri, dupa ce in timpul antrenamentului si-a pierdut constienta si a fost transportata la Unitatea de Primiri Urgente, potrivit informatiilor furnizate AGERPRES de conducerea Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ)…

- Compania Danlin XXL a depus contestație dupa ce grupul UMB a fost desemnat caștigator pe loturile 1 și 2 din Autostrada Bacau – Pașcani. Același constructor din județul Neamț a contestat și licitația pentru lotul 3 din Autostrada Ploiești – Buzau. Astfel, se lungește procesul de semnare a contractelor…