Transport ilegal de porci, depistat. Animalele au fost eutanasiate

Stiri pe aceeasi tema

- Un alt grup de cetateni turci, oprit de politistii de frontiera la granita cu Bulgaria. La sfarsitul saptamanii trecute, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat in apropierea frontierei de stat, opt cetateni din Turcia, care au intrat ilegal in Romania din Republica Bulgaria.…

- Comunicat Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase cerceteaza un barbat de 61 de ani, din județul Bistrița-Nasaud pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor și contrabanda...

- Politistii de frontiera satmareni au depistat intr-un autoturism oprit in trafic, trei cetațeni din Camerun, Togo și Comore care intenționau sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria, cu scopul de a ajunge in Germania. In data de 23 februarie a.c., polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului…

- Polițiștii din Calimanești au oprit pentru control o autoutilitara condusa de un barbat de 32 de ani, din județul Olt. In urma verificarii compartimentului de transport al autoutilitarei, au fost descoperite 23 de suine. S-a stabilit ca pentru cele 23 de suine barbatul nu deținea documentele legale…

- In ultimele 24 de ore, politistii de frontiera de la Nadlac au depistat noua cetateni din Afganistan si Maroc, care, folosind diferite metode, au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. Politistii din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Nadlac au depistat, in 23 decembrie, la aproximativ…

- La data de 14.12.2020, in jurul orei 14:17, lucratorii Sectiei 6 Politie Crasna, au identificat in trafic, pe DJ191D, intre localitațile Crasna și Marin, jud. Salaj, un autovehicul inmatriculat in Satu Mare, condus de un salajan de 60 de ani, constatandu-se faptul ca acesta se afla sub influenta alcoolului,…

- In ultimele 24 de ore, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontierei Nadlac au depistat, douazeci de cetateni irakieni si sirieni, care folosind diferite metode au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. In data de 14.12.2020, in jurul orei 22.30, politistii din cadrul…

- Nu crede in virus! Asta le-a spus un barbat de 33 de ani, din Satu Mare - care trebuia sa stea in carantina la domiciliu - jandarmilor aradeni care l-au depistat consumand bauturi alcoolice in Piața Garii.