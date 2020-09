Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 29 august 2020, in jurul orei 01.00, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos, in timp ce acționau pe raza localitații Tartaria au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 21 ani, din Cugir. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca tanarul nu poseda…

- Noul Cod Silvic a fost aprobat miercuri de Parlament cu unanimitate de voturi, iar actul normativ va intra in vigoare imediat dupa promulgare, anunța Ministerul Mediului intr-un comunicat. Potrivit noului act, furtul de arbori va intra direct sub incidența penala, indiferent de prejudiciu, camioanele…

- O patrula din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Marginea a oprit pentru control pe un drum comunal din comuna Sucevita autoutilitara condusa de un barbat de 42 de ani din comuna Volovat, care transporta material lemnos. Intrucat existau suspiciuni cu privire la legalitatea transportului de material lemnos…

- Garda Forestiera Brașov, in timp ce desfașura o acțiune specifica de control pe linie de transport materiale lemnoase pe caile ferate romane, impreuna cu Biroul Județean de Poliție Transporturi Covasna și cu IPJ Covasna, a identificat in ultima saptamana a lunii iulie, un transport de material lemnos…

- Un barbat din Cricau s-a ales cu dosar penal dupa ce a transportat ilega lemn cu o autoutilitara neinmatriculata. A fost oprit la un control in trafic, de polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos. Potrivit IPJ Alba, miercuri, in jurul orei 19.00, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de…

- O patrula din cadrul Secției 8 Poliție Rurala Adancata a oprit pentru control pe raza comunei Mitocu Dragomirnei autoutilitara condusa de un localnic de 41 de ani, care transporta material lemnos. Din verificarile efectuate politistii au constatat faptul ca, barbatul de 41 de ani nu detine documente…

- In ziua de 6 iunie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Politie Rurala Valea Mare Pravaț au acționat pentru prevenirea delictelor silvice, ocazie cu care au depistat doi barbati, de 56 si 46 de ani, ambii din Bughea de Sus, care transportau cu atelaje material lemnos, fara documente legale de provenienta…

- Miercuri, 3 iunie, o patrula din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Marginea a oprit pentru control pe D.C. Șoarecu din localitate autoutilitara condusa de un barbat de 48 de ani din comuna Sucevita, care transporta conform avizului de insotire 12,36 m.c. material lemnos, lemn pentru cherestea de esenta…