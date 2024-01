Transport agabaritic pe ruta Nădlac – Ghimbav CNAIR informeaza ca in aceasta perioada se efectueaza un transport agabaritic pe DN1 spre Ghimbav Pana pe 14 ianuarie, pe traseul Nadlac – Sibiu – Ghimbav este programat un transport cu depașiri agabaritice, anunța Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). In perioada 06.01.2024– 14.01.2024 se va desfașura un transport cu depașiri agabaritice pe traseul: Nadlac II PTF – A1 – DN68A – Holdea – A1 – Sibiu – DN1 – Ghimbav. Vehiculul transporta o presa. Lațimea maxima a vehiculului este 3 m, masa totala 110 tone, lungime 23 m, inalțime 4,30 m, viteza de deplasare urmand… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

