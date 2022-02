Transpiraţia abundentă sau hiperhidroza. Ce soluţii sunt eficiente? Hiperhidroza reprezinta o afecțiune medicala ce afecteaza intre 1% și 3% din populație și care se caracterizeaza prin transpirație abundenta, ce depașește nevoile organismului pentru termoreglare, ca urmare a unei reacții excesive a glandelor sudoripare. In general, hiperhidroza este localizata și implica zona palmelor, axilelor, picioarelor și zona inghinala, foarte rar fiind de tip generalizat. Transpirația in sine este inodora și este formata in mare parte din apa, dar atunci cand bacteriile de pe piele intra in contact cu picaturile de transpirație, se formeaza un miros specific. Pentru persoanele… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

