- Claudiu Nasui, ministrul Economiei, a anunțat pe pagina sa de socializare ca toate contractele de peste 5.000 de euro, semnate de minister vor fi publicate pe o platforma din mediul on-line. In plus, ministrul a...

- Premierul Florin Cițu trimite Corpul de Control la Ministerul Economiei. Demersul vine dupa ce presa a dezvaluit ca listele preliminare cu aplicanții la granturile de investiții din cadrul Masurii 3 destinat IMM-urilor ridica mari semne de intrebare. Suspiciuni de frauda in sistemul informatic,…

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, a decis sa renunțe la planul de a muta o directoare din Ministerul Finanțelor la Ministerul Economiei, in condițiile in care aceasta are o decizie nedefinitiva de colaborare cu Securitatea.

- Primaria Brasov a lansat licitatia pentru documentatia celui mai mare parc al orasului, care va fi amenajat pe fosta platforma industriala „Rulmentul”. Parcul de peste 32 de hectare va fi finantat din fonduri europene, circa 9 milioane de euro.