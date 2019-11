Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de Valori Bucuresti a inregistrat, in primele 9 luni ale acestui an, un profit net consolidat de 6,69 milioane lei, in scadere cu 18% fata de perioada similara a anului trecut, acesta fiind obtinut in proportie de 78% din segmentul de tranzactionare al grupului, conform unui comunicat publicat…

- Banca Comerciala Romana (BCR) a inregistrat un profit net de 348,8 milioane de lei (73,6 milioane de euro) in primele noua luni din 2019, in scadere cu 65,6% fata de aceeasi perioada a anului trecut, ca urmare a constituirii unui provizion exceptional in al doilea trimestru din 2019, legat de activitatea…

- Valoarea tranzactiilor realizate pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a scazut cu 2%, de la 222,81 milioane de lei in perioada 16 - 20 septembrie, la 218,31 milioane de lei in aceasta saptamana, potrivit informatiilor publicate pe site-ul Bursei de la Bucuresti, potrivit AGERPRES.…

- Numarul firmelor care si-au suspendat activitatea in primele sapte luni ale acestui an a scazut cu 19,63% fata de perioada similara din 2018, ajungand la 8.799, conform datelor publicate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). In luna iulie si-au suspendat activitatea 1.198…

- Peste 1,5 milioane de oameni au tranzitat punctele de trecere a frontierei in minivacanța de Sfinta Maria, in creștere cu 50% fața de perioada similara a anului trecut.Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontiera, remis duminica presei, in perioada 14-18 august, au trecut prin vami 1.511.000…

- Transportatorul national de energie electrica, Transelectrica, a obtinut in primele sase luni ale anului un profit net de 30 de milioane de lei, in scadere cu 69% fata de perioada similara a anului trecut, potrivit raportului remis Bursei de Valori Bucuresti. Profitul operational EBIT…