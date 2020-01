Stiri pe aceeasi tema

- PRESSALERT.ro a intrat in posesia mai multor documente care dovedesc, inca o data, faptul ca administrația condusa de Nicolae Robu a fost transformata intr-o simpla marioneta pentru planurile imobiliare ale omului de afaceri Teodor Tuducan, prietenul primarului Timișoarei. Va reamintim ca, in ultimii…

- Zilele trecute, primarul Timișoarei a scris pe Facebook un mesaj dur pentru proprietarii de cladiri care iși lasa imobilele sa se degradeze. Mai mult, a impus și un termen limita pentru reabilitarea cladirilor afectate de intemperii. „Mie nu-mi face placere sa va amendez sau sa va supraimpozitez,…

- Primaria Brașov a scos la licitație partea de proiectare și execuție a consolidarii unui zidului din curtea Colegiul Național „Aprily Lajos”, care constituie un pericol pentru copii, existand riscul sa se prabușeasca. Valoarea totala estimata este de 80,494,40 de lei, iar termenul de depunere a ofertelor…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, ieri, 1,051 de milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat tip benchmark cu o maturitate reziduala de 46 de luni, la un randament mediu de 3,92% pe an, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR) si preluate…

- Partidul Mișcarea Populara nu a reușit inca sa gaseasca candidatul potrivit care sa intre in „batalia” cu Nicolae Robu pentru funcția de primar al Timișoarei. Cornel Samartinean, liderul PMP Timiș, a anunțat, astazi, in cadrul unei conferințe de presa, ca in acest moment sunt analizate mai multe variante.…

- Va reamintim ca Timișoara a trecut printr-o criza a curațeniei stradale dupa ce Primaria Timișoara nu a reușit sa gaseasca la timp o firma dispusa sa se ocupe de acest domeniu. Timp de șase luni, cu excepția zilelor in care angajații municipalitații și ai societaților din subordinea Consiliului…

- Am putea avea autobuze electrice din China, Turcia sau Polonia, in funcție de firma care va fi desemnata caștigatoare a licitației. Trei oferte au fost depuse pentru mijloacele de transport in comun, care vor trebui sa ajunga la Timișoara pana in 2024: New Kopel Car Import/ Shlomo Motors…

- Primaria Odobești a scos la licitație contractul de achiziție publica de lucrari (proiectare+execuție) in scopul realizarii obiectivului „Construire și dotare centru pentru educație timpurie Lumea Copiilor”. Contractul cuprinde: servicii de proiectare și execuție lucrari. Practic va fi construita o…