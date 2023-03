Transformarea digitală presupune adaptare, învățare continuă și eficiență sporită Noile tehnologii bazate pe Web3, Metaverse, Blockchain și Inteligența Artificiala vor deveni parte din cotidian Intr-o perioada in care datele sunt generate intr-un volum impresionant și cu o viteza amețitoare, doar capacitatea de a le procesa și lucra cu ele in timp real va face diferența pentru adaptarea optima la cotidian. Aceasta dimensiune este important sa fie considerata o componenta intrinseca a transformarii digitale pe care ne-o propunem, cu politici dedicate, care sa permita dezvoltarea domeniului. Aceasta a fost concluzia celei de-a treia editie a conferintei Women in Data Science… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

