- Anna Michalska, purtatoare de cuvant a politistilor de frontiera polonezi, a declarat ca fortele bieloruse au tras asupra armatei poloneze de la granita de est. Anna Michalska a mai declarat ca trupele de frontiera se afla sub o presiune crescuta din cauza numarului tot mai mare de incidente cu obiecte…

- Warner TV se lanseaza oficial in Romania pe 23 octombrie sub sloganul „Entertainment Nelimitat”. Noul post de televiziune va inlocui TNT in cadrul unui amplu proces de rebranding la nivel european. Televiziunea, deținuta de WarnerMedia, va oferi telespectatorilor conținut premium, blockbustere și seriale…

- HBO Max va fi disponibil in Europa incepand cu data de 26 octombrie. Suedia, Danemarca, Norvegia, Finlanda, Spania și Andorra vor fi primele șase țari europene ce vor avea acces la noua experiența de streaming. In 2022, HBO Max va fi disponibil in alte 14 teritorii: Bosnia si Hertegovina, Bulgaria,…

- Libertatea a vorbit cu Charles Robertson, fostul economist-șef pe Europa Centrala și de Est la ING, in prezent economist-șef global al bancii rusești Renaissance Capital, pentru a verifica o informație aparuta online potrivit careia Cițu ar fi lucrat și el la banca ruseasca. Robertson neaga aceasta…

- HBO Max, platforma de streaming a gigantului american WarnerMedia, va fi lansata in aceasta toamna in sase tari din Europa, urmand ca in 2022 sa fie lansata pe ale 14 piete, printre care se numara si Romania, a anuntat marti un responsabil al grupului american, transmite AFP. "Vom ajunge in…

- ​Un oficial maghiar a criticat luni retragerea forțelor americane din Afganistan și a spus ca Ungaria nu va primi refugiați care fug din țara dupa preluarea puterii de catre talibani, scrie AP, citat de Ocregister.com. Levente Magyar, secretar de stat la Ministerul de Externe al Ungariei, a declarat…

- Directorul unei organizatii neguvernamentale, cu sediul la Kiev, ce acorda ajutor persoanelor care fugeau din calea persecutiilor din Belarus, dat disparut cu o zi in urma in Ucraina, a fost gasit spanzurat marti intr-un parc din Kiev, a indicat politia ucraineana, care a deschis o ancheta pentru ”crima…

- Institutul Cantacuzino a prelevat probe in noi zone din Capitala, dupa apariția roiurilor de țanțari purtatori de virus West Nile. Ultimele doua zone de risc identificate sunt Bulevardul Timișoara și Cartierul Brancuși, ambele in sectorul 6. Recent, autoritațile au identificat prezența virusului West…