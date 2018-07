Insa dupa acea scurta perioada de celebritate ea a disparut din lumina reflectoarelor pentru a se concentra pe scoala. Ajunsa astazi la varsta de 15 ani, Cleopatra Stratan este de nerecunoscut!

S-a transformat intr-o adevarata domnisoara si are inaltimea de 1.8 metri.

"Cel mai tanar artist care a lansat un album solo, cel mai de succes copil, cel mai mare onorariu pentru o melodie. (...) Eu sunt la scoala acum.

"Eu ma vad tot in muzica. Sunt clasa a IX-a. Sunt la scoala in Chisinau. (...) Am 1,80 inaltime. Nu am iubit", a declarat Cleopatra Stratan in cadrul unui interviu.