Transferul atribuţiilor RADET către compania municipală, în trei luni. Populaţia nu va fi afectată El a adaugat ca acest transfer nu va afecta furnizarea apei calde si a caldurii catre populatie. !O sa intre pe ordinea suplimentara toate aceste proiecte pentru delegarea serviciului. In momentul de fata, avem totul pregatit. Joi se intra cu o ordine suplimentara, pentru a clarifica toata aceasta situatie. Contractul intra in vigoare la data delegarii si exista o perioada de 90 de zile de mobilizare - asa se numeste - conform contractului. Deci in 90 de zile eu trebuie sa fac tot: personal, bunuri, etc. Bineinteles ca activitatea se va desfasura in continuare fara sincope. Adica, orice… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

