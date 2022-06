Romania da una din știrile momentului din șahul internațional – numarul cinci mondial, jucatorul maghiar Richard Rapport, șahistul cu cel mai mare ELO din istoria șahului maghiar, vrea sa joace sub culorile noastre naționale. Anunțul a fost facut de FR Șah la doar un an dupa ce legendarul Gary Kasparov gira tandemul Vlad Ardeleanu-Andrei Diaconescu la conducerea Federației Romane de Șah (FR Șah), implicandu-se astfel in transformarea șahului romanesc. Rapport a decis sa joace pentru Romania dupa ce a primit o oferta de nerefuzat de susținere financiara din partea Fundației Superbet, organizator…