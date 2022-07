Stiri pe aceeasi tema

- Campioana Anglieii, Manchester City a anuntat, luni, ca l-a achizitionat pe mijlocasul Kalvin Phillips, de la Leeds United. Acesta a semnat un contract pe sase ani. “Sunt absolut incantat ca am venit la Manchester City. Sa pot juca sub conducerea lui Pep Guardiola si sa fiu parte a acestei echipe fantastice…

- Manchester City si-a asigurat deja serviciile lui Erling Haaland (Borussia Dortmund) si Julian Alvarez (River Plate) pentru viitorul sezon al Premier League, dar acesta este doar inceputul intaririi campioanei Angliei la fotbal in acest mercato de vara, a promis presedintele clubului, Khaldoon Al…

- Dupa ce Manchester City s-a incununat campioana in Premier League pentru a 3-a oara in 4 ani, fanii au invadat terenul in sarbatoare. A urmat un moment bizar. Un fan al echipei lui Guardiola, blond, in condiție fizica optima și cu o freza asemanatoare cu cea a lui Haaland a fost confundat de unii fani…

- FC Liverpool a anuntat oficial, luni, transferul atacantul de 19 ani Fabio Carvalho de la Fulham. Carvalho a jucat pentru nationala Angliei la nivel de copii si juniori, dar a debutat in nationala under 21 a Portugaliei. Format la academia lui Fulham, Carvalho a avut o contributie importanta la promovarea…

- Internaționalul ucrainean Oleksandr Zinchenko a fost foarte emoționat dupa ce a obținut duminica titlul de campion al Angliei cu echipa sa. El a dedicat victoria lui Manchester City in Premier League poporului ucrainean.

- Marc Cucurella (23 de ani), fundașul stanga de la Brighton, ar fi intrat in vizorul lui Manchester City, care ar fi dispusa sa plateasca 30 de milioane de euro in schimbul sau. Spaniolul crescut in academia Barcelonei, sosit la Brighton in urma cu un an, a impresionat in primul sau sezon in Premier…

- Paul Pogba (29 ani) iși incheie contractul cu Manchester United in aceasta vara, prilej pentru rivalii de la City sa spere la o posibila aducere pe Etihad a mijlocașului francez. De la revenirea sa pe Old Trafford de la Juventus in vara lui 2016, Pogba a avut evoluții inconstante la clubul din nord-vestul…

- La 36 de ani, brazilianul Fernandinho a decis sa plece de la Manchester City. Decizia l-a surprins pe antrenorul sau, Pep Guardiola. Manchester City – Atletico Madrid, in returul sferturilor Champions League, se joaca miercuri, de la 22:00. In tur, „cetațenii” au caștigat cu 1-0. Ajuns la 2013 la City,…