Compania Nationala Posta Romana continua dezvoltarea in directia serviciilor financiare prin noul parteneriat cu Ria Money Transfer. Astfel, clientii Postei Romane au posibilitatea sa trimita si sa primeasca fonduri in lei si euro, in strainatate, in doar cateva minute. Centrat pe furnizarea de comoditate, rapiditate si incredere comunitatii, acest serviciu sustine piata in curs de dezvoltare si asigura legaturi esentiale cu membrii familiei si prietenii care locuiesc in strainatate. Serviciul Ria Money Transfer, prin care clientii vor beneficia de transferuri transfrontaliere de bani, rapide…