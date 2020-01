Stiri pe aceeasi tema

- Ziariștii turci susțin ca Alexandru Chipciu (30 de ani) se va desparți de Anderlecht și va semna cu Gaziantep, echipa lui Marius Șumudica. Era evident ca Alex Chipciu se va desparți de Anderlecht. Dupa un prima sezon excelent, 2016-2017, in care a cucerit titlul de campion alaturi de Nicolae Stanciu,…

- Marius Șumudica (48 de ani) se pregatește sa dea lovitura pe piața transferurilor! Antrenorul roman vrea sa-l aduca la Gaziantep Gazișehir pe Damjan Djokovic. Spynews.ro a aflat detalii importante din culisele negocierilor pe care “Șumi” le poarta cu croatul de la CFR Cluj.

- Alexandru Chipciu (30 de ani, mijlocaș dreapta) ar putea ajunge in aceasta iarna la la Gaziantep, echipa antrenata de Marius Șumudica (48 de ani). Dupa ce formația din Turcia a demarat negocieri pentru mutarea lui Dan Nistor, așa cum Gazeta Sporturilor a anunțat in exclusivitate in aceasta dimineața,…

- Marius Șumudica (48 de ani), tehnicianul lui Gaziantep, a fost invitat recent la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, moderata de Ovidiu Ioanițoaia. Colericul tehnician roman, recent suspendat de Federația Turca din cauza unei ieșiri avute la o conferința de presa, a vorbit despre stresul la care e supus…

- Marius Șumudica (48 de ani), antrenorul lui Gaziantep, a avut o reacție deplasata in timpul conferințe de presa de la finalul egalului alb cu Konyaspor. Federația turca l-a suspendat o etapa pe roman. Comisia de Disciplina a Federației din Turcia a analizat astazi cazul și a decis ca „Marius Șumudica,…

- Gaziantep Gazisehir, echipa antrenata de Marius Sumudica, a fost invinsa, duminica, pe propriul teren, de Denizlispor, scor 1-2, in cadrul etapei a 13-a a primei ligi din Turcia. La finalul partidei, tehnicianul roman a fost la un pas de a se incaiera cu fanii formatiei sale, dupa ce acestia l-au insultat.

- Etapa a 13-a a primei ligi din Turcia a fost cu ghinion pentru Marius Sumudica! Echipa pregatita de antrenorul roman, Gaziantep Gazisehir, a fost invinsa, „acasa”, de Denizlispor, 1-2. La finalul partidei, „Sumi” a vruta sa se bata cu fanii formatiei sale, dupa ce acestia l-au insultat.

- Marius Șumudica, antrenorul celor de la Gaziantep Gazisehir, a marturisit in presa din Turcia ca a primit oferte de la echipe din Arabia, insa a optat pentru continuitate. „Am primit multe oferte din Arabia Saudita. Am numai 47 de ani si multe lucruri de facut aici, asa ca nu ma gandesc acum sa plec…