Transfagarasanul se inchide pentru detonarea unei stanci

- Soferii nu vor putea circula, astazi, timp de patru ore, pe Transfagarasan, intre Balea Cascada si Balea Lac, unde o echipa pirotehnica va detona o stanca ce pune in pericol traficul rutier, a anuntat purtatorul de cuvant al Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Brasov, Robert Elekes.

- Soferii nu vor putea circula luni, timp de patru ore, pe Transfagarasan, intre Balea Cascada si Balea Lac, unde o echipa pirotehnica va detona o stanca care pune in pericol traficul rutier, a anuntat vineri, purtatorul de cuvant al Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Brasov, Robert Elekes. Potrivit…

- Transfagarașanul a fost blocat o ora, luni seara, pe ambele sensuri, din cauza unor de caderi de pietre de pe versanții muntelui. Astfel, circulația rutiera pe DN7 C a fost oprita in apropiere de Balea Cascada. In urma incidentului, din fericire, niciun participant la trafic nu a avut de suferit. Direcția…

- Incepand de astazi, 1 iulie 2018, ora 11:00, circulatia rutiera pe tronsonul Piscu Negru – Balea Cascada (intre kilometrii 104 si 130+800 de metri) al DN7C Transfagarasan se redeschide pentru toate categoriile de autovehicule. Lucrarile de punere in ordine pe sectorul administrat de DRDP Brașov au durat…

- Drumarii care deszapezesc Transfagarasanul l-au filmat, in ultimele doua zile, la Balea, pe un urs care este deja un obisnuit al locului, dovada ca majoritatea cabanierilor l-au botezat "van Damme", dupa actorul Jean Claude van Damme, care a filmat aici o reclama in urma cu doi ani, au anuntat reprezentantii…

- Drumarii sibieni au reusit sa deszapezeasca o banda pana la Balea Lac, insa Transfagarasanul ramane inchis circulatiei pana la finalul lunii, intre Piscu Negru (judetul Arges) si Balea Cascada (judetul Sibiu), potrivit Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Brasov. "Continua lucrarile de deszapezire…

- O banda de circulatie a fost eliberata aproape in totalitate pana la Balea Lac, insa din cauza caderilor massive de pietre, iarna trecuta, exista in continuare pericolul producerii unor avalanse. Reprezentantii institutiei spun ca este necesara refacerea mai multor elemente de siguranta a…