”In completarea raportului curent diseminat in data de 25 februarie 2022 si a Materialului informativ AGA nr. 32601/29.07.2021 adus la cunostinta actionarilor sai in sedinta AGA din data de 31.08.2021, Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA informeaza actionarii si persoanele interesate cu privire la faptul ca in ceea ce priveste cererea de arbitraj ARB-5680 a domnului Oleg Burlacu, fost membru al Consiliului de Supraveghere revocat prin Hotararea AGA nr. 4/2021, Centrul de Arbitraj de la Viena s-a pronuntat la data de 30.12.2022 prin Hotarare arbitrala conform…