- CNTEE Transelectrica SA deruleaza investitii masive pentru consolidarea Retelei Electrice Transport si adaptarea acesteia pentru atingerea obiectivelor europene, in contextul tranzitiei energetice si al integrarii in Sistemul Electroenergetic National a energiei produse din surse regenerabile, potrivit…

- Transelectrica a anunțat joi derularea unor investiții de peste 270 de milioane de lei pentru consolidarea rețelei din zona Moldovei, potrivit mediafax.ro. Potrivit unui comunicat al companiei, in contextul tranziției energetice și al integrarii in Sistemul Electroenergetic Național a energiei…

- Raport Colliers Primul trimestru din 2021 s-a incheiat cu investiții imobiliare in valoare totala de 85 milioane de euro in Romania, cu aproximativ 42% sub nivelul din primele trei luni din 2020 care nu au fost afectate de pandemia de Covid-19, tranzacțiile in segmentul birourilor reprezentand aproximativ…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA) a virat, astazi, 9 aprilie, suma de 88.689.138,95 lei, in vederea decontarii facturilor pentru 206 de obiective de investiții realizate prin etapele I și II ale Programului Național de Dezvoltare Locala (PNDL). Astfel, pentru etapa…

- Transelectrica accelereaza investitiile pentru modernizarea retelei electrice in zona Moldovei si pentru integrarea energiei regenerabile, alocand investitii de peste 150 de milioane de lei in acest scop, se arata intr-un comunicat al companiei, remis, vineri, AGERPRES. Modernizarea retelei…

- Modernizarea rețelei electrice de transport și creșterea potențialului de integrare a capacitații de producere a energiei din resurse regenerabile fac parte dintre obiectivele principale ale Transelectrica, au punctat Catalin Nițu, președintele Directoratului Companiei, Corneliu Bogdan Marcu și Marius…

- ANRE a aprobat pentru operatorul de transport și sistem și operatorii de distribuție a energiei electrice concesionari, pentru anul 2021, investiții totale de cel puțin 1.684 milioane lei. Lucrarile de investiții au ca scop imbunatatirea indicatorilor de performanta a serviciului, a siguranței in funcționare,…

- In anul 2020, ca urmare a monitorizarii ANRE, s-au efectuat investitii totale in rețelele de transport și de distribuție a energiei electrice in valoare de 1.563 milioane lei. In urma monitorizarii constante pe care ANRE o intreprinde asupra programelor de investiții ale operatorilor retelelor de transport…