Stiri pe aceeasi tema

- Transelectrica a anunțat joi derularea unor investiții de peste 270 de milioane de lei pentru consolidarea rețelei din zona Moldovei, potrivit mediafax.ro. Potrivit unui comunicat al companiei, in contextul tranziției energetice și al integrarii in Sistemul Electroenergetic Național a energiei…

- Piata de investitii din Romania a incheiat primul trimestru din 2021 cu tranzactii de 85 de milioane de euro, iar volumul s-a redus cu 42% fata de primele trei luni ale anului pre-pandemic, urmand tendinte similare cu cele din regiunea Europei Centrale si de Est (CEE), potrivit raportului Colliers…

- Romania isi asigura doua treimi din productia de energie din surse regenerabile, vineri dupa-amiaza, si exporta peste 1.000 de MW, potrivit datelor privind starea sistemului energetic national, postate in timp real pe site-ul Transelectrica si analizate de AGERPRES. Aceasta pe fondul unei…

- ”Modernizarea retelei electrice de transport si cresterea potentialului de integrare a capacitatii de producere a energiei din resurse regenerabile fac parte dintre obiectivele principale ale Transelectrica”, au transmis Catalin Nitu, presedintele directoratului companiei, Corneliu Bogdan Marcu, si…

- Transelectrica accelereaza investitiile pentru modernizarea retelei electrice in zona Moldovei si pentru integrarea energiei regenerabile, alocand investitii de peste 150 de milioane de lei in acest scop, se arata intr-un comunicat al companiei, remis, vineri, AGERPRES. Modernizarea retelei…

- Modernizarea rețelei electrice de transport și creșterea potențialului de integrare a capacitații de producere a energiei din resurse regenerabile fac parte dintre obiectivele principale ale Transelectrica, au punctat Catalin Nițu, președintele Directoratului Companiei, Corneliu Bogdan Marcu și Marius…

- "In urma monitorizarii constante pe care ANRE o intreprinde asupra programelor de investitii ale operatorilor retelelor de transport si de distributie a energiei electrice, Autoritatea a constatat ca in anul 2020, s-au efectuat investitii totale in valoare de 1,563 miliarde lei, fata de o valoare prognozata…

- In anul 2020, ca urmare a monitorizarii ANRE, s-au efectuat investitii totale in rețelele de transport și de distribuție a energiei electrice in valoare de 1.563 milioane lei. In urma monitorizarii constante pe care ANRE o intreprinde asupra programelor de investiții ale operatorilor retelelor de transport…