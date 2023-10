Stiri pe aceeasi tema

- Transalpina și Transfagarașanul nu se vor mai inchide incepand de anul acesta, in funcție de perioada calendaristica. Drumarii spun ca cele doua șosele de altitudine ale Romaniei vor ramane deschise atat timp cat vremea va fi buna.Regulamentul de funcționare s-a schimbat, astfel ca nu mai este obligatorie…

