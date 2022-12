Stiri pe aceeasi tema

- Bucurestenii care se vor deplasa cu mijloacele de transport in comun vor putea asculta colinde romanesti si internationale in Tramvaiul Colindelor care va circula incepand de luni si pana in 3 ianuarie 2023 pe traseul liniei 1, informeaza Societatea de Transport Bucuresti (STB).

- Cum arata noile tramvaie de pe linia 41 din Bucuresti. Cincisprezece noi tramvaie Imperio vor incepe sa circule, de sambata, 10 decembrie, in Capitala. Mesajul directorului STB SA, Adrian Criț. De ce beneficii și facilitați vor avea parte calatorii. Cincisprezece noi tramvaie Imperio vor circula pe…

- Anul 2022 va aduce o premiera in ceea ce privește Parada Militara de 1 Decembrie. La fel ca in fiecare an, sute de militari vor defila pe sub Arcul de Triumf din Capitala, pentru a marca Ziua Naționala a Romaniei. Ce vor putea vedea special romanii care vor lua parte la defilare peste aproximativ o…

- Bucurestenii interesati pot participa fizic sau on-line la dezbaterea publica privind tariful unic de parcare de 5 lei/ora, care va avea loc marti, de la ora 12.00, la sediul ARCUB, din str. Lipscani nr. 84-90, informeaza Primaria Capitalei. Cu aceeasi ocazie vor fi dezbatute si alte trei proiecte de…

- Un tramvai a luat foc, miercuri dupa-amiaza, in zona Orașelului Copiilor. Circulația este blocata pe Linia 1, Șoseaua Olteniței, pe sensul spre Piața Sudului, anunța STB. Potrivit ISU București-Ilfov, sunt degajari mari de fum in zona, iar traficul rutier este oprit. In acest moment, acționeaza trei…

- Un incident aboslut bizar s-a petrecut la primele ore ale diminetii, conform surselor Realitatea PLUS. Doi agentii de politie l-au prins pe un individ care alegra pe Calea 13 Septembrie din Capitala, chiar pe mijlocul strazii. Atunci cand au reusit sa il imobilizeze, oamenii legii au observat ca acesta…

- Linia de tramvai 41, cea mai utilizata și cea mai aglomerata din Capitala, va fi suspendata in perioada 30 septembrie (de la ora 21.00) – 06 octombrie (ora 04.00), pentru finalizarea lucrarilor la calea de rulare de la intersecția strazii Brașov cu Piața Drumul Taberei. Pentru preluarea calatorilor,…

- Capitala se afla pe locul al patrulea in lume in ceea ce privește aglomerația pe drumuri. Bucureștiul este depașit doar de Istanbul (Turcia), Bogota (Columbia) și Mumbai (India), in timp ce vecinii bulgari din Sofia sunt departe in top, pe locul 59. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…