Stiri pe aceeasi tema

- Bucurestenii care se vor deplasa cu mijloacele de transport in comun vor putea asculta colinde romanesti si internationale in Tramvaiul Colindelor care va circula incepand de luni si pana in 3 ianuarie 2023 pe traseul liniei 1.

- Programul de circulație al autobuzelor in municipiul Deva – in zilele de 30 noiembrie și 1 Decembrie 2022 Societatea de Transport Public Local Deva SRL anunța modificari in programul transportului public local de pe raza municipiului Deva in zilele de 30 noiembrie și 1 Decembrie…

- Linia tramvaiului 41 este blocata pe strada Turda, dupa intersectia cu Bd. Ion Mihalache, pe sensul spre Ghencea, deoarece un calator are nevoie de ingrijiri medicale, a anuntat, marti dupa-amiaza, Societatea de Transport Bucuresti (STB), pe Twitter. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Nu circula trenurile pe ruta Gara de Nord - Aeroportul Otopeni / 9.oo-13.oo Arhiva Foto: Agerpres. Circulația trenurilor pe ruta Gara de Nord București - Aeroportul Otopeni va fi închisa astazi între orele 9.oo - 13.oo, pentru revizia macazurilor, timp în care sunt anulate…

- Linia de tramvai 41, cea mai utilizata și cea mai aglomerata din Capitala, va fi suspendata in perioada 30 septembrie (de la ora 21.00) – 06 octombrie (ora 04.00), pentru finalizarea lucrarilor la calea de rulare de la intersecția strazii Brașov cu Piața Drumul Taberei. Pentru preluarea calatorilor,…

- Societatea de Transport Bucuresti anunta pe SICAP licitatie pentru achizitionarea a sase vehicule supraetajate pentru traseul turistic, scrie Agerpres. Este vorba despre autobuze double deck rulate – second hand. Contractul va avea o durata de doua luni de la data semnarii. Valoarea totala estimata…

- Societatea de Transport Bucuresti anunta pe SICAP licitatie pentru achizitionarea a sase vehicule supraetajate pentru traseul turistic. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Potrivit primarului, lucrarile sunt realizate de Societatea de Transport Bucuresti. ”Este vorba despre un proiect sistat de mai bine de zece ani, din cauza unor probleme de natura juridica legate de exproprieri, dar si de intrarea in insolventa a fostului executant. Se vor moderniza linia de tramvai,…