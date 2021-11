Stiri pe aceeasi tema

- Acordul AFER care permite ca noul tramvai Bozankaya, achiziționat din Turcia de Primaria Timișoara, sa poata circula pe șinele din oraș, adus, astazi, de ministrul Sorin Grindeanu a provocat un nou scandal in Primaria Timișoara. La cateva ore dupa ce Grindeanu a anunțat ca documentul va fi transmis…

- A patra dezbatere pentru „Proiectul de hotarare privind inființarea Serviciului public de interes local pentru administrarea parcarilor publice din municipiul Timișoara – TIMPARK” a avut loc joi dupa-amiaza la solicitarea Sindicatului Liber al Salariaților din Primaria Timișoara și din Serviciile Publice…

- Viceprimarul Ruben Lațcau a anunțat, marți, inființarea unei noi comisii interne. Aceasta are rolul de a analiza proiectele de investiții ale Primariei Timișoara. „Punem calitatea pe primul loc pentru viitoarele proiecte din banii cetațeanului. Am inființat Comisia Tehnico-Economica din cadrul primariei…

- Tramvaiul produs de firma turca Bozankaya a trecut toate testele si poate fi pus in circulatie, anunta seful Directiei de Drumuri din Primaria Timisoara. Chis i-a luat fata in transmiterea anuntului primarului Dominic Fritz, cu care este in conflict dupa ce a fost mazilit odata cu aprobarea noii organigrame,…

- Primul tramvai turcesc al Timișoarei, produs de firma Bozankaya, a trecut toate testele pentru omologare, anunța Culița Chiș, șeful Direcției de Drumuri din Primaria Timișoara. Potrivit acestuia, este doar o chestiune de timp pana cand garnitura cu cea mai mare autonomie din lume va putea fi scoasa…

- In vreme ce Primaria Timișoara anunța ca iși trimite angajații Direcției de Mediu la cursuri de arboricultura urbana, inspectorii Garzii de Mediu amendau instituția cu 200.000 de lei pentru lipsa Registrului Spațiilor Verzi. Anul trecut s-a primit avertisment.

- Deputații PAS au dau de ințeles ca vor ataca la Curtea Constituționala legea privind reducerea varstei de pensionare. Anunțul a fost facut de Radu Marian, deputatul PAS. Acesta a criticat decizia de reducere a varstei de pensionare, care a fost adoptata in luna decembrie, 2020, de catre majoritatea…

- Marți, pe ordinea de zi a Senatului s-a aflat OUG 49, care permite statului sa vanda dozele de vaccin care sunt in plus. ”Domnul Citu, care trebuie sa plece cu tot cu ministrii USR, nu singur a transformat Romania in dealer de vaccinuri. Nu poti sa contractezi 120 de milioane de doze si sa nu vina nimeni…