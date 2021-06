Stiri pe aceeasi tema

- Tramvaiele 1, 8 și 9 vor circula deviat sambata, 5 iunie. Vor avea lucrari la infrastructura liniei cale de pe strada Garii. In weekend, va avea loc și evenimentul sportiv Timotion, iar traficul va fi restricționat pe mai multe strazi. Mijloacele de transport in comun vor avea trasee deviate.

- Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis, este 1,82. Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: 1 NADRAG 7.82 2 JEBEL 6.46 3 CENEI 6.27 4 GHIRODA 4.18 5 RACOVITA 3.74 6 CENAD…

- In urma evenimentului neplacut din data de 19 aprilie, structurile MAI din Timișoara au intensificat controalele in randul migranților care iși fac veacul pe strazile din oraș. O buna parte dintre aceștia au fost trimiși la centrele de cazare din țara. In tot acest timp, polițiștii ii cauta pe migranții…

- Poliția cauta in continuare migranții afgani care s-au luat la bataie luni, in zona Garii de Nord din Timișoara. In urma altercației in care au fost implicate mai multe persoane ramase inca necunoscute, a rezultat decesul unui barbat și ranirea altuia. Miercuri, polițiștii au facut publice pozele in…

- Optimismul il caracterizeaza din nou pe primarul Dominic Fritz, iar acesta anunța ca pana in 2024 Timișoara va avea primul nou pod peste Bega, de la Revoluție incoace. Vorbim despre cel care se va ridica la Solventul, la strada Garii și bulevardul Dambovița. Noutatea este ca primaria a demarat (doar)…

- Echipa de cercetare MedLife a analizat un nou lot de 94 de probe provenite de la pacienți infectați cu SARS-CoV-2, dintre care 88 conțin tulpina britanica a coronavirusului, ceea ce indica o prevalența de 94% pe lotul analizat, se arata intr-un comunicat Medlife. Pe de alta parte, specialiștii anunța…

- Se circula in condiții de iarna pe tronsonul kilometric 11 (București) – 49 (loc. Corbii Mari, jud.Dambovița) al autostrazii A1 București – Pitești. Un autotren a derapat pe sensul catre Capitala, la kilometrul 72 (localitatea Petrești, județul Dambovița), fiind restricționate benzile unu și doi. Se…