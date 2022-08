Stiri pe aceeasi tema

- Revine MASCA obligatorie? OMS avertizeaza ca virusul Covid-19 „circula liber” și ca pandemia nu s-a terminat Revine MASCA obligatorie? OMS avertizeaza ca virusul Covid-19 „circula liber” și ca pandemia nu s-a terminat Organizația Mondiala a Sanatații avertizeaza ca virusul Covid-19 „circula liber” și…

- Sarbul Novak Djokovic, castigator, duminica, al turneului de tenis de la Wimbledon, risca sa nu poata juca la turneul de Mare Slem US Open intrucat refuza sa se vaccineze contra Covid 19. Sportivul a precizat ca asteapta o veste buna din Statele Unite, informeaza AFP citat de Agerpres.roEu ma aflu in…

- Pandemia de COVID-19 revine! Franța inregistreaza deja in jur de 20.000 de cazuri noi pe zi iar SUA depașesc 90.000 de cazuri, zilnic. In acest context, specialiștii internaționali avertizeaza asupra faptului ca nu se știe la ce ar putea duce COVID-19 in viitor. ”De cateva zile, am observat deja…

- Peste noua milioane de documente au fost descarcate anul trecut din portarurile instantelor de judecata arondate Curtii de Apel din Iasi, lucru imposibil de realizat inainte de pandemie. Virusul care la nivel mondial a imbolnavit peste jumatate de miliard de oameni si i-a ucis pe mai mult de sase milioane…

- Economiile americanilor au scazut in medie cu 9.000 de dolari in 2022, erodate de efectele economice ale pandemiei de Covid-19. O proportie de 60% dintre adultii din Statele Unite afirma ca pandemia a fost ”foarte perturbatoare” pentru finantele lor. Sondajul anual a fost realizat de The Harris Poll,…

- Administratia Biden a lansat un nou avertisment potrivit caruia Statele Unite ar putea inregistra 100 de milioane de cazuri pozitive de Covid-19 in toamna si iarna, in contextul in care oficialii subliniaza public necesitatea unei finantari suplimentare alocate de Congres pentru a pregati natiunea…

- PFA-urile, intreprinderile individuale sau familiale și firmele din agricultura pot cere ajutoare de stat de pana la 290.000 euro. Sprijinul se acorda fermelor de vite, porci și pasari. Termenul maxim de transmitere a cererilor expira pe 12 mai. Fermierii bacauani ale caror afaceri au fost afectate…