Trăim în lumea banilor. Viitorul și tendințele luxului Chiar și in condițiile tensiunilor geopolitice actuale, industria luxului iși continua extinderea susținuta de consumatorii bogați. O industrie care și-a dovedit inca o data rezistența. Aproape 95% dintre marile grupuri de lux au raportat o creștere solida a veniturilor in acest an. Definiția insași a luxului este din ce in ce mai nuanțata. Iar dependența […] The post Traim in lumea banilor. Viitorul și tendințele luxului first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

