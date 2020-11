Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) incepe vineri, 16 octombrie, judecarea recursului din procesul intentat de Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) lui Traian Basescu. In septembrie anul trecut, Curtea de Apel București a constatat calitatea de colaborator al Securitatii…

- Fostul presedinte Traian Basescu, candidat la Primaria Capitalei din partea PMP, a declarat marti ca nepotul sau a facut trei ani de inchisoare pentru o inregistrare de tipul celei care circula in spatiul public in cazul lui Nicusor Dan, sustinut de alianta USR PLUS si PNL pentru Primaria Bucuresti,…

- Traian Basescu, candidatul PMP la Primaria Capitalei, iși anunța prioritațile unui eventul mandat de primar. Intr-o postare-fluviu pe pagina sa de Facebook, Basescu afirma ca obiectivul principal este creșterea calitații vieții in București, pornind de la „Green deal”, planul UE de reducere a emisiilor…

- Fostul presedinte Traian Basescu sustine ca pensionarii sunt batjocoriti si inselati afirmand ca fiecare pensionar este furat de guvernul PNL si de fostul guvern PSD "care i-a pacalit cu legea fostului ministru social-democrat al Muncii Lia Olguta Vasilescu, in medie cu 904 RON in anul 2020.…

