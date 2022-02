Traian Băsescu: Se poate spune că Putin a pierdut Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, considera ca președintele rus Vladimir Putin a pierdut deja in conflictul cu Ucraina și Occidentul și nu va mai ataca țara vecina. Iata analiza lui Traian Basescu Presedintele Putin nu poate castiga. SUA si NATO nu au cedat, tratand Rusia ca pe o putere regionala. De ce a pierdut Putin? Iata cateva elemente ale ecuatiei care, cred eu, il determina pe Putin sa nu invadeze Ucraina: 1.Niciodata NATO nu a promis ca nu se va extinde spre Est, in spatiul fostelor state membre ale Pactului de la Varsovia, iar Putin stie ca minte atunci cand sustine public… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

