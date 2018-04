Stiri pe aceeasi tema

- Romania este din nou taxata. Raportul Departamentului american de Stat privind Drepturile Omului aduce critici dure tarii noastre: coruptia a ramas o problema, mita e raspandita in sectorul public, iar inalti oficiali, implicati in fapte de coruptie, au ramas nepedepsiti.

- Romania nu a reusit sa atinga standardele UE privind inchisorile!!! Raportul de tara privind Drepturile Omului, publicat de Departamentul de Stat al SUA, arata ca inchisorile din Romania nu au reusit nici in 2017 sa ajunga la standardele impuse de Consiliul Europei, alocand doar 4 metri patrati de spatiu…

- In privinta preocuparilor legate de coruptie si rolurile legilor in stat, Romania ocupa locul trei in randul tarilor din UE, pe primele doua locuri situandu-se Bulgaria si Slovacia. „Mentionarea educatiei este interesanta deoarece aceasta nu apare prea des printre preocuparile majore ale populatiei…

- "Juncker bate campii. Ne si explica in declaratiile publice, urmare a semnalelor primite din societatea civila, de la Guvern, Parlament. E clar ca deocamdata au primit informatii esentiale in scrisoarea asta. Unde a fost inabilitatea lui Dragnea si Tariceanu care simt nevoia sa fie tavnosi. Eu as…

- Fostul președinte Traian Basescu susține ca pachetul de legi ale justiției, care a trecut prin Parlament este unul cu foarte multe modificari corecte și necesare, de aceea ii indeamna pe toți criticii sa citeasca legile și sa nu se lase manipulați de cei care nu doresc o evoluție a sistemului judiciar…