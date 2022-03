Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu: Nu demisionez din Parlamentul European Traian Basescu. Fostul presedinte al României, Traian Basescu, afirma ca nu are de ce sa-si dea demisia din functia de europarlamentar, pe care o detine în prezent dupa ce, recent, Înalta Curte de Casatie si Justitie a decis…

- Fostul președinte Traian Basescu, care a primit de la ICCJ verdict definitiv de colaborator al Securitații, a declarat joi ca nu are de ce sa iși dea demisia din actuala funcție de europarlamentar pentru ca atunci cand a candidat, CNSAS il acuzase deja ca a scris note informative pentru Securitate…

- Traian Basescu a fost anunțat de RA-APPS ca trebuie sa paraseasca in 60 de zile vila din Primaverii, primita de la stat dupa incheierea celui de-al doilea mandat. Fostul președinte al țarii a anunțat insa ca pleaca de buna voie. Acesta nu mai poate folosi locuința dupa ce instanța suprema l-a declarat…

- Saptamana trecuta, Traian Basescu a fost declarat in mod oficial colaborator al Securitații. Decizia Inaltei Curți de Casație și Justiție, care a menținut hotararea instanței anterioare, Curtea de Apel București, a risipit orice urma de indoiala in privința activitații celui care semna note informative…

- Traian Basescu a ajuns la spital, in Belgia, vineri, in stare grava, la o zi dupa ce instanța a decis ca a fost colaborator al Securitații. In prezent, Basescu se afla internat la o clinica privata la Bruxelles și starea sa nu s-a agravat, potrivit Gandul.ro. Medici iau in calcul o intervenție pe cord.…

- Conform unor știri care deocamdata nu au fost confirmate, fostul președinte Traian Basescu, in prezent europarlamentar, s-a simțit rau ieri și a fost dus la un spital din București, de unde ar fi fost transferat azi dimineața catre un spital din Paris, iar acolo a avut un accident vascular cerebral…

- De miercuri este definitiv de trist, prin sentința a Inaltei Curți de Casație și Justiție: Traian Basescu a fost un jalnic colaborator al Securitații ca poliție politica. A fost, așadar, ceea ce in popor se numește un „securist”. Ba chiar unul dintre cele mai triste specimene de securiști.Securiștii…

- In septembrie 2019, Curtea de Apel București a constatat calitatea lui Basescu, actualmente europarlamentar, de colaborator al Securitații sub indicativul "Petrov".Basescu a contestat decizia primei instanțe, care l-a declarat colaborator.Potrivit CNSAS, Basescu, sub numele de cod "Petrov", a dat note…