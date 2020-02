Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Traian Basescu va vorbi, la Adevarul Live, incepand cu ora 14.00, despre incercarea tandemului Orban - Iohannis de a declansa alegeri anticipate. E blat intre PSD si PNL? Cum ar fi procedat Traian Basescu astfel incat sa se ajunga si la alegerea primarilor in doua tururi, si la alegeri…

- Președintele partidului PRO Romania, Viorel Ponta, 47 de ani, a anunțat ca mult așteptata autostrada Comarnic - Brașov nu se va finaliza in urmatorii șase ani!In opinia lui Victor Ponta principalul vinovat este guvernul Ludovic Orban, care a anulat toate procedurile intreprinse pana acum in vederea…

- Dupa ce prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a anuntat ca alegerile parlamentare anticipate ar putea avea loc in luna aprilie, iar PMP sustine acest demers, Traian Basescu ii da acestuia planurile peste cap, afirmand ca Romania nu are nevoie de instabilitate politica in acest moment. "Anticipatele…

- Fostul președinte Traian Basescu a vorbit, duminica seara, la Romania TV despre șansele pe care le-ar avea Nicușor Dan la primaria capitalei, dar și ce sfat i-ar da colegului sau din Parlamentul European, Rareș Bogdan."De la București se da semnalul, se da impresia ca a caștigat alegerile.…

- Conducerea Alianței USR PLUS a avut luni o intalnire pentru a discuta procedura de desemnare și calendarul. Dupa ședința, candidatul PLUS pentru primaria București, Vlad Voiculescu, a vorbit despre posibilitatea unei candidaturi comune cu PNL, insa cu condiția ca liberalii sa iși trimita candidatul…

- Viorica Dancila anunța ca vine un an dezastruos pentru romani, dupa ce PNL a ajuns la putere! Liberalii au imprumutat, in mai puțin de o luna, peste 8 miliarde de lei, la dobanzi uriașe, iar BNR a trebuit sa intervina in piața, ca urmare a prabușirii leului pe piața valutara. BNR a pierdut peste…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a spus, miercuri seara, la Digi24, ca PSD nu mai are cum sa se reformeze in contextul in care 60% dintre parlamentarii partidului sunt tineri, undeva la peste 40 de ani, motiv pentru ca social-democrații ar trebui sa caute oameni de valoare dinafara…

- Fostul președinte Traian Basescu susține ca PSD este un partid lipsit de lideri și de viziune. In opinia lui, vremea PSD a trecut și in urmatorii ani partidul va deveni unul mediu, fara șansa de a mai obține majoritați zdrobitoare in Romania.Citește și: Și daca am avut cel mai mare blat din…