Traian Basescu a dat in judecata SPP-ul condus de Lucian Pahonțu, pentru a suspenda decizia de retragere a dispozitivului de protecție și paza. SPP nu il mai pazește pe fostul șef de stat din 28 martie, cand a intrat in vigoare decizia instanței care a stabilit ca Basescu nu mai are niciun fel de drept