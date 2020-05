Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu il lauda pe Marcel Vela, ministrul de Interne care a picat o moțiune simpla, marți, in Senat. Fostul președinte al Romaniei considera ca Vela și-a facut treaba pe perioada starii de urgența, dar a facut și spectacol in fruntea MAI.”Vela a facut și mult spectacol. El e un dandy…

- ROMANIA – Deputatul carasean spune ca motiunile PSD sunt firesti si ca asteapta momentul in care PSD va semna o motiune de cenzura impotriva Guvernului Orban: „Trebuie Guvern de uniune nationala!“. Mai mult, liderul Pro Romania sustine ca va urma si o motiune impotriva ministrului Educatiei, Monica…

- Motiunea simpla intitulata „Democratia romaneasca in deriva. Cu vela rupta, in timp de pandemie”, formulata de social-democrati impotriva ministrului de Interne, Marcel Vela, este dezbatuta marti in Senat. Semnatarii motiunii solicita demisia ministrului de Interne, sustinand ca prin ordonantele militare…

- Se vor putea organiza nunti dupa 15 mai? Vezi raspunsul ministrului Marcel Vela: „Va fi o …..” Ministrul de Interne a fost intrebat, joi, daca se vor putea organiza nunti dupa data de 15 mai. Marcel Vela a explicat ca acest lucru va fi evaluat de specialisti in functie de cum va evolua contextul epidemiologic…

- Fostul președinte Traian Basescu solicita intr-un mod extrem de dur demisia ministrului de Interne, Marcel Vela, despre care spune intr-o postare pe facebook ca a reușit sa devina „panarama publica numarul unu”.„Mars afara din guvern nenorocitule! Incet, dar sigur, ministrul de interne…