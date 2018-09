Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu a catalogat intalnirea ratata dintre Viorica Dancila si Jean Claude Juncker, luni seara, drept ”jenant”, afirmand ca ”scrisoarea idioata pe care a trimis-o premierul cu lovitura de stat din Romania l-a facut pe Juncker sa nu mai aiba niciun fel de respect pentru premierul Romaniei”.

- Guvernul spune ca Delegatia Comisiei Europene in Romania transmis o ora de aterizare gresita a sefului Comisiei Europene, apoi SPP l-a preluat pe Juncker si l-a dus direct la hotel. Potrivit unor surse politice, coloana SPP a mai dat o tura de pista in speranta ca Dancila va sosi. In zadar.

- Presedintele Klaus Iohannis il va primi marti pe prim-ministrul Republicii Slovace, Peter Pellegrini, cu prilejul vizitei oficiale pe care acesta o face in Romania, iar pe agenda discutiilor dintre cei doi se vor afla, printre altele, preluarea Presedintiei

- Bani avem, investitii sunt din belșug, iar la fonduri europene suntem campioni. Asa se vede România de la Palatul Victoria, dupa 6 luni de guvernare a cabinetului Dancila. Premierul si-a prezentat al doilea bilant de sef de Cabinet.

- Presedintele USR, Dan Barna, a afirmat miercuri ca premierul Viorica Dancila s-a dus la Bruxlles ca sa "minta pentru Dragnea" si, in ciuda averismentelor cu privire la justitia din tara, aceasta le-a spus oficialilor ca habar nu au ce se intampla de fapt. Barna mai spune ca premierul a cerut insistent…