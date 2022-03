Stiri pe aceeasi tema

- Luni, pe 28 martie, Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) judeca recursul Cameliei Bogdan impotriva deciziei Consiliului Superior al Magistraturii de a o exclude, pentru a doua oara, din magistratura, anunța Grupul de Investigații Politice (GIP). GIP reamintește ca, pe 2 aprilie 2018, Secția pentru…

- Camelia Bogdan a lansat o serie de acuzații aberante la adresa judecatorilor Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ), arata Grupul de Investigații Politice (GIP). Potrivit GIP, Bogdan a acuzat-o pe judecatoarea Bogasiu ca spala bani, ca are vulnerabilitați penale, ca e casatorita cu un infractor…

- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție a transmis, luni, cum vor fi repartizate cauzele fostei Secții Speciale de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ). Incepand de luni, 14 martie, cauzele penale care privesc judecatori și procurori sunt de competența parchetelor de pe…

- Ordonanța 6/2016, cunoscuta drept „Ordonanța Pruna”, a fost declarata parțial neconstituționala, miercuri, de Curtea Constituționala a Romaniei (CCR). Potrivit deciziei CCR, SRI este exclus complet din orice fel de activitate de urmarire penala. CCR a mai decis ca este neconstituționala și prevederea…

- Doua institutii, dintre care una este Curtea Suprema de Justitie din Romania, iar alta este Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, au comunicat, intr-o luna și jumatate, cifre diferite pe cele mai intruzive metode de supraveghere in Romania, informatiile in loc sa se potriveasca…

- Inalta Curte de Casație și Justiție reia, marți, dezbaterile in cazul apelurilor declarate de Viorel Hrebenciuc și inculpații, condamnați de Curtea de Apel Brașov in mega dosarul de corupție privind drepturi de prorpietate asupra a peste 40.000 de hectare de padure din județul Brașov. In acest dosar…

- Colegiul de conducere al Inaltei Curți de Casație și Justiție a venit, miercuri, cu o serie de precizari, dupa boicotul de marți de la Consiliul Superior al Magistraturii, cand șapte dintre membrii, procurori și judecatori, au blocat ședința de plen, impiedicand astfel inlocuirea unui reprezentant al…

- La Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) vor funcționa, in 2022, noi completuri de 5 judecatori – doua in materie penala și doua in materie civila. Președinta ICCJ Corina Corbu a extras luni, 3 ianuarie, prin tragere la sorți in ședința publica, numele judecatorilor care intra in componența noilor…