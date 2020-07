Stiri pe aceeasi tema

- Cazul morții Andreei Ioana Ciopleiaș, 22 de ani, din Rucar, a șocat opinia publica. O familie și-a pierdut intai mama, apoi fiica, iar tatal este și el internat, in timp ce nimeni de la DSP nu a fost nici macar o data acasa la familia Ciopleiaș, pe parcursul a doua saptamani de imbolnaviri mortale in…

- DSP nu a vizitat nici macar o data și nu a facut nicio ancheta epidemiologica la familia Ciopleiași din Rucar, unde mama de 53 de ani a murit de COVID, apoi peste o saptamana a murit fata de 22 de ani, iar acum tatal de 48 de ani este și el internat. Astazi, la emisiunea de pe libertatea.ro, Adriana…

- La conferința de presa derulata miercuri la Palatul Cotroceni, președintele Iohannis a fost rugat de o reportera de la Mediafax sa spuna daca guvernul are și el o parte de raspundere pentru revenirea in forța a pandemiei. In raspunsul sau, șeful statului nu a gasit niciun minus autoritaților. Cazul…

- Ancheta in Arges, unde o tanara de 21 de ani din Rucar, infectata cu SARS-COV-2 a murit la o saptamana dupa ce mama ei, si ea infectata, a decedat. Cand fiica si-a dat ultima suflare, tatal se afla intr-un cort al Spitalului Judetean de Urgenta din Pitesti, in timp ce astepta disperat sa fie testat.

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 30.223 de morti pe teritoriul Frantei, au anuntat marti seara autoritatile medicale de la Paris, raportand peste 900 de noi cazuri Covid-19 in ultimele 24 de ore, potrivit cotidianului Le Figaro si agentiei Reuters, informeaza Mediafax.Citește și:…

- O asistenta medicala din Botosani, in virsta de 46 de ani, care lucra la Sectia de Infectioase a Spitalului Judetean, a murit din cauza COVID 19. Femeia nu suferea și de alte afecțiuni, a confirmat managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, dr. Carmen Dorobaț. Ea a fost diagnosticata cu aceasta…

- Consiliul Județean Argeș a alocat fonduri pentru reamenajarea in totalitate a spațiului in care va funcționa laboratorul biologic de testare pentru COVID-19 al Spitalului Județean de Urgența Pitești. Spațiul se afla in administrarea Consiliului Județean Argeș și va fi dat in folosința gratuita Spitalului…