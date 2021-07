Tragedie. Un preot din Capitală și soția sa au murit, după ce casa le-a fost lovită de fulger Doua vieți au fost curmate, ca urmare a furtunii care a afectat, miercuri seara tarziu, Capitala. Un slujitor al Domnului și soția sa au pierit, dupa ce locuința lor, lovita de un fulger, a fost afectata de un incendiu. Cumplita veste s-a aflat in dimineața zilei de 28 iulie, fostul primar al sectorului 1, Daniel […] The post Tragedie. Un preot din Capitala și soția sa au murit, dupa ce casa le-a fost lovita de fulger first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

