Tragedie! Un copilaș de trei ani a murit. Micuțul a căzut într-o piscină, la Straja O nenorocire s-a abatut asupra unei familii aflate intr-o pensiune din Straja, stațiune montana din județul Hunedoara. Copilașul lor, in varsta de 3 ani și jumatate, a pierit, in ciuda eforturilor cadrelor medicale de a-l scapa din ghearele morții. Din primele informații, micuțul a fost gasit inconștient intr-o piscina interioara de la pensiune. Dupa ce […] The post Tragedie! Un copilaș de trei ani a murit. Micuțul a cazut intr-o piscina, la Straja first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

