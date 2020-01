Stiri pe aceeasi tema

- Doi adolescenti din Bucuresti, in varsta de 17 ani, au sustras un snowmobil de pe o partie din Predeal si s-au rasturnat cu el, ambii fiind raniti. Unul dintre ei a murit la spital. ”La data de 26 ianuarie 2020, in jurul orei 03.30, Politia Statiunii Predeal a fost sesizata prin apelul unic…

- Ake Goransson, in varsta de 61 de ani, un inalt funcționar suedez, a decedat, in noaptea de 30 spre 31 decembrie, la cabinetul medical de pe Aeroportul Otopeni. Decesul a starnit rumoare in presa suedeza,...

- O femeie in varsta de aproximativ 43 de ani a murit, iar un barbat și trei copii au fost raniți intr-un accident care a avut loc, vineri seara, pe un drum județean, in localitatea Tomulești, din Giurgiu, potrivit Mediafax.Potrivit ISU Giurgiu, accidentul in care a fost implicata o singura…

- Un barbat a murit, iar soția și fiul sau au ajuns la spital, dupa ce caruța in care erau a fost spulberata intr-o localitate din Braila de un camion condus de un șofer turc, potrivit Mediafax.Accidentul a avut loc in noaptea de miercuri spre joi, pe DJ 211 A, in localitatea Viziru. Potrivit…

Totul a inceput in ultimele zilei ale saptamanii trecute. Un copil de doar 10 zile s-a stins la spital, la fel și un micuț de trei ani. Diagnosticele pareau diferite și nimeni nu și-a dat inițial seama ca au o legatura. Intre timp, mama unuia dintre micuți s-a stins și ea din viața și tot

