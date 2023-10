Stiri pe aceeasi tema

- Adam Johnson a murit la doar 29 de ani dupa ce a fost taiat la gat in urma unui duel cu un adversar in timpul... The post A murit la doar 29 de ani dupa ce a fost taiat la gat cu patina in urma unui duel cu un adversar in timpul unui meci de hochei appeared first on Special Arad · ultimele știri din…

- Americanul Adam Johnson, in varsta de 29 de ani, a murit pe teren in timpul meciului dintre Sheffield și Nottingham Panthers, dupa ce patina unui adversar i-a taiat gatul, informeaza AFP, preluata de News.ro."Nottingham Panthers regreta sa anunte ca Adam Johnson a decedat in mod tragic in urma unui…

- Meciul de hochei dintre Sheffield Steelers și Nottingham Panthers a fost marcat de tragedie fara margini. Adam Johnson a murit la varsta de 29 de ani, dupa ce a fost taiat la gat in urma unui duel bizar la centrul terenului.

- Adam Johnson, un jucator de hochei pe gheața care activa pentru echipa Nottingham Panthers și-a gasit sfarșitul intr-un accident tragic pe gheața, chiar in timpul unui meci. Arbitrii care au oficiat partida au decis sa o intrerupa, iar Liga engleza a decis sa amane toate meciurile programate astazi,…

- “Nottingham Panthers regreta sa anunte ca Adam Johnson a decedat in mod tragic in urma unui accident in timpul meciului de aseara de la Sheffield”, a anuntat duminica echipa din prima liga engleza, intr-un comunicat citat de realitateasportiva.net. Americanul, fost jucator al echipei Pittsburgh Penguins,…

- Clubul englez de hochei pe gheata Nottingham Panthers a anuntat ca americanul Adam Johnson, in varsta de 29 de ani, a murit dupa ce s-a accidentat in timpul unui meci disputat sambata, informeaza AFP."c regreta sa anunte ca Adam Johnson a decedat in mod tragic in urma unui accident in timpul meciului…

- Un suporter al echipei braziliene de fotbal Flamengo a decedat si alti patru au fost raniti, duminica, in timpul unei incaierari intre fani intr-o gara din Rio de Janeiro, inaintea derby-ului cu Vasco da Gama de pe stadionul Maracana, informeaza agentia EFE, potrivit Agerpres.Potrivit politiei militare…

- Erick Rodriguez, 49 de ani, secundul lui Claudio Vivas la naționala Costa Ricai, a inceput sa se simta rau in cursul zborului spre Croația și a fost internat la Amsterdam, unde a decedat marți, in timp ce ”Los Ticos” disputau un amical cu reprezentativa Emiratelor Arabe Unite (1-4). „Am aflat in prima…