- Accident tragic seara trecuta in localitatea Frumușani din județul Calarași. O familie cu doi copii, de 6 și 11 ani, au murit pe loc intr-un teribil impact ce a avut loc intre doua mașini. In cea de-a doua mașina se afla un singur barbat, șoferul, iar acesta a ajuns la spital in stare grava.

- Drumurile din Romania continua sa faca victime, iar in cursul acestei dimineți o intrega familie și-a gasit sfarșitul pe Valea Oltului. Un barbat, soția lui, dar și fiul de doar un an au pierit dupa ce s-au izbit cu mașina de un TIR, pe DN7.

- Un accident rutier mortal a avut loc astazi, 22 august 2022, pe Valea Oltului, unde o familie, care conform informațiilor pe surse de care dispunem la acesta oro ar fi din comuna Sașitea, a decedat, in urma unei coliziuni intre autoturismul acestora și un TIR. Din primele cercetari efectuate reiese…

- Impact extrem de violent intre un autoturism și un TIR. Accidentul s-a produs luni dimineața la limita dintre județele Sibiu și Valcea, pe Valea Oltului. Mai multe echipaje de la ISU au fost trimise la fața locului. Șoferul unui autoturism a patruns pe contrasens și a intrat in coliziune frontala cu…

- Un accident rutier s-a produs duminica seara in localitatea Secuienii Noi, comuna Secuieni, la intersectia E85 cu DJ 158, informeaza purtatorul de cuvant al ISU Neamt, Irina Popa, potrivit Agerpres.Accidentul s-a produs intre un autocamion, in care se afla doar conducatorul auto, un autoturism, in care…

- Tragedie de neimaginat pentru un pompier din statul american Pennsylvania. Si-a pierdut aproape intreaga familie intr-un incendiu la care fusese chemat sa intervina. 10 oameni si-au pierdut viata, printre care 3 copii, cel mai mare de doar 7 ani.

- Trei copii și parinții lor și-au pierdut viața duminica noapte spre luni dupa ce mașina in care se aflau a intrat intr-un autotren. Tragedia a avut loc pe Drumul European 70, numit și ”Drumul morții”, din județul Teleorman. 5 persoane au murit in accident Trei copii cu varste cuprinse intre 4 și 13…

- O familie din Buzau a fost implicata intr-un grav accident rutier produs, astazi, in Bulgaria, cel mai probabil dupa ce un sofer a efectuat o depasire riscanta. Coliziunea s-a produs pe un drum national intens tranzitat in sezonul estival de turiștii care se deplaseaza spre Grecia, in special spre insula…