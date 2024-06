Tânăr de 20 de ani din Alba, cu dosar penal. Ce au descoperit polițiștii, după ce l-au oprit în trafic Tanar de 20 de ani din Alba, cu dosar penal. Ce au descoperit polițiștii, dupa ce l-au oprit in trafic Un tanar de 20 de ani din comuna Saliștea este cercetat penal dupa ce a fost oprit in trafic. Polițiștii au descoperit ca nu avea permis, iar mașina pe care o conducea nu era inmatriculata. Potrivit IPJ Alba, miercuri, 5 iunie, in jurul orei 14.00, polițiștii Postului de Poliție Saliștea au depistat un tanar de […] Citește Tanar de 20 de ani din Alba, cu dosar penal. Ce au descoperit polițiștii, dupa ce l-au oprit in trafic in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

